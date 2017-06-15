Приглядывающая за квартирой знакомая обокрала актера БДТ на 350 тыс. рублей

В Санкт-Петербурге знакомая обворовала актера БДТ Сергея Пряжинкова в общей сложности на 350 тысяч рублей. Он попросил женщину присматривать за квартирой, пока находится в больнице, а в результате она украла ценные вещи.

61-летний актер БДТ Сергей Пряжников в январе угодил в больницу, из которой вышел только в начале февраля. В то время, пока его не было дома, за квартирой должна была присматривать его знакомая, которой актер оставил ключи. Пряжников попросил ее следить за порядком и поливать цветы, что женщина обещала выполнять.

По приезду домой, артист не нашел дома ни самой женщины, ни ценных вещей. Так, актер не досчитался ювелирных украшений, документов и иконы. Нанесенный материальный ущерб артист оценил в 350 тысяч российских рублей, а в краже подозревает женщину, пообещавшую проследить за порядком в его квартире.

Сейчас правоохранители разыскивают 61-летнюю подозреваемую. Как выяснилось, Пряжников не знает точного адреса своей знакомой, что затрудняет поиски.