На Кубани живодер помыл машину котом из-за следов от лап на капоте

На Кубани живодер решил помыть машину живым котом. Видео с издевательством над животным он разместил в Интернете.

Как стало известно из видео, кот посмел запрыгнуть на дорогую иномарку, из-за чего хозяин автомобиля и решил наказать четвероногое. На кадрах видно, как он старательно натирает котом капот своего автомобиля, периодически поливая машину водой, чтобы животному была "работа". Проделав процедуру с капотом, живодер решил, что коту не составит труда натереть еще и фары, поэтому принялся за работу.

Несмотря на истошные крики кота, живодер и его товарищ, снимающий происходящее на видео, пришли к выводу, что животному нравится мыть машину собой вместо тряпки. Они также отметили, что больше котик не захочет прыгать по дорогим автомобилям.

Данное видео оказалось в Сети в свободном доступе и вскоре заинтересовало прокуратуру. Согласно законодательству, за издевательство над животными жителю Краснодарского края может грозить до трех лет лишения свободы.