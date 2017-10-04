В Петербурге любитель суши устроил дебош сразу в двух ресторанах за ночь

В Санкт-Петербурге мужчина устроил дебош сразу в двух ресторанах всего за одну ночь. Успокоить дебошира удалось только сотрудникам Росгвардии, которых вызвали на место инцидента.

Как стало известно, пьяный посетитель устроил беспорядок в одном из ресторанов в Выборгском районе Петербурга. Там не стали долго терпеть надоедливого и пьяного гостя, именно поэтому охрана выставила его из заведения. На этом приключения дебошира не закончились.

Он отправился в другой ресторан, где решил поесть суши. Все шло нормально, однако после по непонятной причине он вскочил и принялся бить посуду. Причина такого поведения осталась неизвестной, работники ресторана японской кухни полагают, что гость остался недоволен либо качеством суши, либо обслуживания. Самостоятельно успокоить разбушевавшегося посетителя работники заведения не смогли, поэтому вызвали на помощь сотрудников Росгвардии.

Пьяный мужчина попытался сразиться и с ними, однако был побежден и закован в наручники. В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, а сотрудники ресторана утверждают, что вместе с ним были и спутницы, которые также не отличались примерным поведением.