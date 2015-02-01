В Петербурге мужчина решил сэкономить и выпил бутылку водки прямо на кассе

В Санкт-Петербурге мужчина решил не тратить деньги на алкоголь, поэтому выпил бутылку водки прямо на кассе в супермаркете и покинул здание. В настоящий момент его состоянием занимаются медики.

Как стало известно, 3 февраля покупатели и персонал супермаркета "7 шагов" по улице Седова стали свидетелями необычного явления. Так, мужчина, у которого не хватало денег на алкоголь, прямо на кассе открыл бутылку водки и выпил все пол-литра алкогольного напитка. После этого он, слегка пошатываясь, направился к выходу.

Вместо того, чтобы поаплодировать мужчине за его изобретательность, администрация супермаркета обратилась в полицию. Отмечается, что допрашивать абсолютно пьяного и невменяемого нарушителя полицейские не смогли, поэтому его отправили в больницу, где врачи диагностировали у него острое отравление.

Резкое опьянение мужчины связано с тем, что в отделение полиции его доставляли по улице, где было довольно холодно, а уже в здании тепло сделало свое тело, доведя подозреваемого "до кондиции". Расследование произошедшего продолжится после того, как подозреваемого выпишут из больницы.