В квартиру жителя Петербурга подкинули окровавленный труп женщины

В Санкт-Петербурге произошло довольно загадочное преступление. Мужчина сообщил по телефону полиции, что в его квартире находится окровавленный труп женщины, однако сам он к ее убийству не имеет никакого отношения, так как находится в другом городе.

Как стало известно, вечером 3 февраля в отделении полиции Санкт-Петербурга раздался необычный звонок. Отмечается, что полицейским позвони владелец квартиры по улице Крупской и сообщил о том, что к нему в жилище подкинули до смерти избитую женщину. Мужчина отметил, что когда он уезжал в другой город, его квартира и диван были пусты, а сейчас, возможно, в его доме находится окровавленный труп женщины.

Прибывшие по указанному адресу полицейские на самом деле обнаружили, что дверь в квартиру открыта, а на диване под покрывалом лежит тело женщины с колото-резанными ранами. Звонивший 58-летний мужчина заявил, что не имеет никакого отношения к убийству женщины и отметил, что никогда не был с ней знаком. Также он отметил, что не мог совершить преступление, ведь находится в другом городе.

Правоохранителям удалось установить личность погибшей, ей оказалась 30-летняя жительница Псковской области. Расследование загадочного преступления продолжается, правоохранители ожидают возвращения домой хозяина квартиры.