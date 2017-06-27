В Петербурге извращенец-"баскетболист" домогался к 15-летней школьнице

В метро Санкт-Петербурга извращенец-"баскетболист" домогался к 15-летней школьнице. О произошедшем в полиции рассказала бабушка потерпевшей.

Как стало известно, школьница спустилась в метро и села в вагон поезда примерно в 19:00 2 февраля. Внезапно к ней стал прижиматься довольно высокий молодой человек. Изначально девочка не обращала внимание на это ровно до тех пор, пока "баскетболист" не стал ощупывать ее грудь и пытаться засунуть руку ей между ног.

Школьница дала отпор извращенцу и сразу же позвала на помощь других пассажиров метро. После неудачной попытки домогательства "баскетболист" выскочил из вагона поезда и затерялся в толпе.

О произошедшем 15-летняя девочка рассказала своей 62-летней бабушке, которая тут же отвела ее в полицию. Там девочка рассказала, что извращенцу на вид было 22-25 лет, а также отметила его довольно высокий рост.

В настоящий момент извращенец-"баскетболист" находится на свободе. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и разыскивают мужчину, подозреваемого в сексуальном домогательстве к школьнице.