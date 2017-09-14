Мужчина из Краснодарского края устроил в Волгограде стрельбу из АКМ

24-летний мужчина из Краснодарского края, приехав в Волгоград, устроил в городе стрельбу из небоевого оружия марки АКМ. Так 4 февраля рассказали в пресс-службе областного УМВД.

В субботу, около 19:00, раздались выстрелы на улице Землячки, неподалеку от памятника "Танк Т-34 №18 "Челябинский колхозник"". Свидетели уведомили правоохранительные органы, что молодой человек стрелял в воздух, после чего уехал на автомобиле белого цвета.

В городе провели операцию по перехвату, в результате которой сотрудники ДПС задержали подозреваемого из другого региона. У него обнаружили охолощенную автоматическую винтовку системы Калашникова под калибр 7,62 и холостые патроны. Парень объяснил, что при помощи стрельбы хотел похвастаться перед знакомыми. Документы об административном правонарушении уже составлены и направлены в суд. Предполагаемому нарушителю могут назначить до 50 тысяч рублей штрафа, а также конфисковать оружие вместе с боеприпасами.