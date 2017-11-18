В Новосибирске охранник ресторана "успокоил" пьяного посетителя ударом в голову

В Новосибирске охранник ресторана пробил голову мужчине. Таким образом он "успокоил" пьяного мужчину, который попытался пройти в заведение.

Как стало известно следствию, 3 февраля возле одного из питейных заведений Новосибирска между охранником ресторана и посетителем произошел конфликт. Пьяный 29-летний мужчина попытался пройти в ресторан, несмотря на запрет охранника. Устав бороться с пьяным посетителем, 23-летний охранник нанес ему кулаком удар в голову, после чего тот упал.

Пострадавшего доставили на скорой помощи в больницу, где у него был диагностирован ушиб головного мозга. Полицейские задержали подозреваемого в нападении охранника, было возбуждено уголовное дело. По факту произошедшего ведется следствие, будут проведены все необходимые следственные мероприятия.