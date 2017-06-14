В Краснодаре для двух парней прыжки по карнизам закончились трагедией

В Краснодаре двое молодых парней вылезли из окна пятого этажа и стали прыгать по карнизам. Данная выходка экстремалов закончилась трагедией.

В Сети появилось видео, снятое очевидцами произошедшего. Двое парней зачем-то вылезли из окна пятого этажа и стали прыгать по карнизам. Первым из окна появился молодой человек с обнаженным торсом, он попытался перебраться на соседнее окно. Его выходка закончилась падением с пятого этажа.

Следом за ним выбрался еще один парень и стал повторять приключение друга. Он увидел лежащего внизу товарища и вместо того, чтобы залезть обратно в квартиру, вызвать скорую и спуститься вниз по лестнице, он стал спускаться по водосточной трубе на помощь другу.

Очевидцы произошедшего кричали молодым людям, что им следует вернуться назад, так как это довольно опасно, однако экстремалы их просто проигнорировали, что и повлекло за собой трагедию.

В настоящий момент остается неизвестным, почему молодые люди пошли на такой рискованный поступок. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.