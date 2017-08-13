Девушка разоблачила самозванца, который представился её спасителем

Сабир Хаспалаев представился спасителем Анастасии Потаповой, которая не справилась с управлением автомобиля и вылетела в реку. Но позже пострадавшая разоблачила обманщика, который получил славу в социальных сетях.

Теперь же таксист Хаспалаев отказывается встречаться с пострадавшей Потаповой. Девушка рассказала, что она не справилась с управлением, и вылетела с моста в реку. Выбраться из автомобиля не удавалось, но на помощь пришли двое мужчин. Хаспалаев отказался лезть в ледяную воду. Когда девушка попала в больницу, то таксист записал видео с обращением к девушке, рассказывая, как героически её спас.

Она заметила обман и записала ответное видео, после чего Хаспалаев перестал звонить пострадавшей. Теперь девушка хочет найти тех мужчин, которые действительно её вытащили из машины.