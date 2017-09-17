В Омске пьяная женщина вонзила нож в сердце возлюбленного

В Омске разъяренная женщина вонзила нож прямо в сердце своему возлюбленному. Инцидент произошел на почве бытовой ссоры.

Как стало известно, 3 февраля сотрудники полиции Омска задержали 36-летнюю женщину, которая подозревается в совершении тяжкого преступления. Согласно материалам следствия, жительница Ленинского округа вместе со своим 33-летним любовником распивала спиртные напитки. В один момент между ними вспыхнула ссора. Во время препирательств женщина не смогла доказать свою правоту, поэтому схватила нож и вонзила его прямо в сердце любимому мужчине.

На скорой помощи его доставили в больницу, где у мужчины диагностировали колото-резанные раны груди. Медики сообщили о произошедшем в полицию, а правоохранители уже по горячим следам задержали подозреваемую. Оказалось, что женщина уже была ранее судима за кражу. В настоящий момент проводятся все необходимые следственные действия, подозреваемая находится под стражей.

О состоянии пострадавшего мужчины ничего не сообщается.