На концерте в Орландо мужчина попытался похитить Лану Дель Рей

В США был задержан мужчина, который угрожал американской певице Лане Дель Рей похищением. Он попытался проникнуть на ее концерт в Орландо с ножом, а также преследовал в социальных сетях.

Как стало известно, в пятницу, 2 февраля, Лана Дель Рей дала концерт в американском городе Орландо. Концерт прошел отлично, после него певица благодарила поклонников в соцсетях. Перед началом концерта у клуба, в котором выступала Дель Рей, правоохранители задержали 43-летнего мужчину с ножом. Перед задержанием к правоохранителям поступили сообщения о том, что мужчина оставляет загадочные и пугающие посты в социальных сетях.

Так, за день до концерта он написал в соцсети, что намерен увидеть свою королеву, которая в пятницу выступит с концертом. Там же он отметил, что с того дня их решения станут общими. Еще ранее 43-летний подозреваемый писал, что планирует встретиться со своей женой, которая выступит в Орландо. Также он отметил, что после этого, возможно, больше никто его не увидит.

Правоохранители задержали мужчину, его обвинили в угрозе похищением и преследовании в социальных сетях. В настоящий момент он находится под арестом.

Сама певица Лана Дель Рей никак не стала комментировать происходящее, ее концерт прошел хорошо и никакой угрозы срыва не было./p>