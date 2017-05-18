В Екатеринбурге окровавленный мужчина забежал в лифт многоэтажки на Авиационной

4 февраля в Екатеринбурге в лифт многоэтажного дома на Авиационной улице забежал окровавленный мужчина, предположительно, совершивший убийство. Эту информацию подтвердили в региональном СУ СК.

Свидетели утверждают, что инцидент произошел утром в жилом комплексе "Премьер-2". После увиденного пассажиры лифта сразу же сообщили охране о подозрительном внешнем виде неизвестного. На шестом этаже подъезда обнаружились кровавые следы, ведущие в квартиру. Позже пришел собственник жилого помещения, который сдавал его в аренду. Он принес ключи, чтобы попасть внутрь, однако дверь оказалась не заперта. Под кроватью обнаружилось мертвое тело человека.

Сотрудники охраны добавили, что, по их сведениям, произошло убийство. Двое жильцов поссорились на бытовой почве, что привело к смерти одного из них.

Следователи начали вести уголовное дело по факту убийства, согласно статье 105 Уголовного кодекса. Им удалось обнаружить сбежавшего подозреваемого на записях камер видеонаблюдения. Его личность пока не установлена.