В США "колдуньи" во время ритуала вуду искалечили 5-летнюю девочку

В США сестры изуродовали девочку, проведя над ней ритуал вуду, который пришел из Гаити. Так, мать девочки обратилась к "колдуньям" и попросила изгнать духов из ребенка, а в результате получила искалеченную дочь.

Как стало известно, в штате Массачусетс две сестры, в возрасте 51 и 40 лет, убедили мать 5-летней девочки в том, что в ребенка вселился злой дух. Опасаясь за дочь, женщина попросила "колдуний" изгнать бесов. Как позднее рассказал 8-летний брат девочки, который стал свидетелем происходящего, изначально его сестру связали, потом принялись жечь над ней различные предметы, лить воду и другие неизвестные вещества прямо на глаза. Мальчику пригрозили, что если он будет вмешиваться, ему отрубят голову мачете.

В ходе разбирательства удалось выяснить, что во время гаитянского ритуала вуду по изгнанию демонов "колдуньи" использовали химические вещества, которые оставили сильные ожоги на лице девочки. Медики предполагают, что ожоги, вероятнее всего, никогда не заживут и это уродство останется у девочки на всю жизнь.

В настоящий момент пострадавшая девочка и ее брат находятся под опекой государства, а "колдуньи" задержаны, им предъявлено обвинение, грозит серьезный тюремный срок.