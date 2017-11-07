Жителей Красноярска рассмешило ДТП у Минфина с участием внедорожников

ДТП с участием двух внедорожников Lexus в Красноярске, произошедшее 3 февраля у регионального Минфина, вызвало смех у местных жителей. Фотография с места происшествия попала в соцсети.

Автомобильная катастрофа состоялась утром на перекрестке проспектов Декабристов и Мира. Представители ГИБДД сообщили, что несмотря на существенные повреждения транспортных средств, жертв среди людей нет. Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента и определяют виновного в столкновении.

В это же время пользователи Интернета строят свои версии того, что же произошло у здания министерства финансов. Популярностью пользуется вариант, что владельцы Lexus решили посоревноваться, чья же машина обеспечивает более высокий уровень безопасности. Подобный показатель техники можно проанализировать лишь посредством краш-теста.

Городские СМИ напоминают, что на этой неделе это уже вторая операция в пределах перекрестка. В понедельник на том же месте участниками ДТП стали водители Toyota Voxy и Honda Accord.