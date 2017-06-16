В Амурской области целую ночь искали уснувшего за диваном школьника

В Амурской области всю ночь со 2 на 3 февраля искали ученика второго класса из Свободного, который, якобы, не вернулся из школы. Как сообщает издание VistaNews, мальчик просто уснул дома за диваном.

Родители забеспокоились после долгого отсутствия 8-летнего ребенка. Вечером они обратились в полицию и опубликовали в социальных сетях призывы к поискам. Правоохранители и волонтеры обыскали весь город, однако тщетно.

Ближе к утру вернувшаяся домой мама обнаружила второклассника в целости и сохранности. Она тут же сообщила пользователям соцсетей о благополучном исходе происшествия. Её слова со своей стороны пересказал в видеообращении глава Свободного Юрий Романов. Выяснилось, что ребенок спрятался за мебелью и уснул там. А проснувшись в неположенном месте, боялся накликать гнев родителей.