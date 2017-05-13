В Туле крытый прицеп врезался в автомобиль

3 февраля в Туле крытый прицеп без транспортного средства врезался в автомобиль не дороге. Очевидцы события сообщили о нем в публикации на странице регионального сообщества "ВКонтакте".

Известно, что инцидент произошел рано утром напротив торгового центра "Домино". Жители близлежащих домов по улице Лейтейзена увидели, что по неизвестной причине легковушка протаранила заднюю часть прицепа, таинственным образом оказавшегося на проезжей части.

Представители тульских СМИ обратились в пресс-службу областного ГИБДД. Сотрудники ведомства заявили, что подобного ДТП в городе никто пока не регистрировал.