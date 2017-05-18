В Смоленске полуголый человек провоцировал драку возле McDonalds

В Смоленске полуголый парень нападал на посетителей McDonalds. Деталями инцидента делятся очевидцы произошедшего.

Полуголый молодой человек не давал просто так пройти посетителям в McDonalds, он их закидывал снежками. Вдоволь накидавшись снежками на улице, или он просто замерз, парень перебазировался в само здание общепита, где начал приставать к находящимся там людям. Но на дебошира нашлась управа. Приехали полицейские и забрали его. Что именно стало причиной такого поведения местного жителя, никто не знает, но отмечается что на тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Так или иначе, но смоленчанину грозит суд, с возможной мерой наказания до 5 лет лишения свободы.