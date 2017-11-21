В Ростове сгорел торговый павильон на Комсомольской площади

В Ростове-на-Дону сгорел торговый павильон на Комсомольской площади. Инцидент произошел в ночное время 3 февраля.

В Южной столице России ночью 3 февраля был зафиксирован пожар на Комсомольской площади города. Сообщается, что горел мини-рынок из торговых павильонов. Огонь удалось потушить, а вот от торговых розничных точек практически ничего не осталось. На месте инцидента в Ростове-на-Дону работают следственные бригады и эксперты. Они пытаются установить все обстоятельства ночного инцидента. Выдвигаются различные версии случившегося.

По одной из них, первопричиной пожара стал газовый баллон при ларьке. Сообщается, что там готовили еду быстрого приготовления. От этого места пламя могло перекинуться на другие павильоны.

Некоторые предположили, что в возгорании могли быть замешаны некие мужчины, которые подъехали накануне к мини-рынку на автомобиле и вызвали у местных жителей подозрения.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на автовокзале сгорел пассажирский автобус.