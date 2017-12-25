В Смоленске страдающая от жажды женщина ограбила пенсионерку

В Смоленске пенсионерка пустила к себе в дом страдающую от жажды женщину, которая впоследствии её ограбила. Об этом уведомили в пресс-службе регионального УМВД.

Неизвестная гостья попросилась в дом к 74-летней старушке с просьбой попить воды. Сердобольная пожилая женщина пропустила незнакомку и пошла наполнять чашку в кухню. В это время злоумышленница отыскала в доме сбережения хозяйки и тут же скрылась вместе с ними. Полицейские возбудили уголовное делу по статье о краже и начали искать подозреваемую. В случае успеха представителей закона, преступницу могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет.

93-летняя жительница Сафоновского района пострадала при похожих обстоятельствах. Мошенница напросилась в помещение, прикинувшись работником медицинской службы. В этом случае сотрудники полиции занимаются делом и выясняют местоположение лже-медработника.

Пресс-служба ведомства в своем обращении к смолянам напомнило им об опасности пропуска в жилище незнакомых людей. Представители МВД призвали россиян каждый день напоминать близким пожилого возраста о необходимой бдительности в подобных ситуациях.