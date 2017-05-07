Жители Кемерово испугались спившихся до смерти птиц. В регионе фиксируются многочисленные случаи падения пернатых.

В Кузбассе в последние дни установилась нестабильная температура. За относительным теплом приходят морозы. Это сыграло злую шутку со многими представителями птиц. Жители областного центра и других городов заметили, что снегири, свиристели и другие пернатые стали вести себя неадекватно и многие простились с жизнью. Причиной этому стало естественное брожение ягод – традиционного зимнего корма многих птиц.

Ягоды из-за перепадов температуры окружающей среды также начинают бродить и содержимое превращается в насыщенную алкоголем мякоть. Ничего не подозревающие птицы продолжают употреблять испорченные ягоды в пищу, затем они теряют координацию движения, падают с веток, прекращают любые телодвижения и как следствие просто замерзают на холоде.

Специалисты советуют пытаться спасти птиц, оказавшихся в схожих условиях. Для этого необходимо создать ей необходимый обогрев.