В зоопарке США тигр попытался утащить игрушку девочки

В США тигр из зоопарка города Тулса, что в штате Оклахома, попытался утащить мягкую игрушку девочки трех лет через стекло. Такая видеозапись появилась на Youtube.

Хищник заметил плюшевого Чудовища в синем фраке, находясь в своем вольере. Он подкрался к границе и атаковал заслон, пытаясь дотянуться до желаемого. Испытав разочарование первой атакой, зверь залег в засаду у стеклянной преграды и начал протягивать лапу к игрушечному Чудовищу, которого маленькая владелица постоянно перемещала по своеобразному "подоконнику". Особый интерес у тигра разгорался после активации звукового устройства внутри.

На заднем плане видеозаписи можно услышать, что многие свидетели заинтересованы и развеселены происходящим. Женский голос на английском языке сообщил, что сцена является "самой милой" из всех, которые ей довелось увидеть.