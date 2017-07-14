В Смоленской области двое мужчин избили знакомую утюгом из-за пин-кода

В Смоленской области на скамью подсудимых попали двое мужчин, которые, предположительно, избили знакомую утюгом с целью узнать пин-код от банковской карты. Об этом уведомляет пресс-служба областного УМВД.

События произошли в Дорогобуже в июне минувшего года. По версии следствия, обвиняемые отдыхали у местной жительницы 1971 года рождения, с которой вместе пили алкогольные напитки. После окончания выпивки, мужчины начали требовать у хозяйки жилья добавки. Она отказалась, однако подозреваемые изъяли кошелек и, обнарушив карточку, начали вымогать код доступа к ней. Потерпевшая не желала спонсировать дальнейший банкет, однако передумала, когда утюг ударил её по голове. Боясь умереть, она сообщила злоумышленникам то, что они желали узнать.

После этого женщина обратилась в больницу. Медики оказали ей помощь, необходимую при травме головы, а затем отправили сигнал в правоохранительные органы. Сотрудники полиции определелии подозреваемых и задержали их. Под стражей оказались двое жителей поселка Верхнеднепровский, имеющие судимости. Полицейские установили, что грабители сумели снять со счета лишь 200 рублей. Материалы дела переданы в суд.