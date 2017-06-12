1 февраля в Ростове-на-Дону заметили странный зеленый НЛО. Местные жители предположили, что объект связан с визитом в город Владимира Путина.

В прошедший четверг, 1 февраля, многие жители Донской столицы России стали свидетелями пролета над городом-миллионником некого объекта, имеющего зеленый цвет. Некоторые не в шутку испугались, что инопланетные существа скоро предпримут нападение на землян.

Нашлись и более рациональные объяснения увиденного в небе над Ростовом-на-Дону. Кто-то предположил, что странный НЛО принадлежит ФСБ и выполняет некоторую секретную функцию во время визита главы государства в регион.

Возможно, летающая тарелка перехватывает радиоволны врагов и обеспечивает безопасность во время визитов российского лидера. Впрочем, некоторых граждан было сложно переубедить, что в НЛО находятся самые настоящие «зеленые человечки», поэтому она и имеет зеленоватый оттенок.

Ранее сообщалось, что жители Благовещенска Амурской области спутали оптическое явление гало с крупным НЛО.