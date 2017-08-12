В Саратове юноша украл у жителя цепочку за 45 тысяч рублей

2 февраля в Саратове поймали юношу, который, предположительно, украл у местного жителя золотую цепочку, стоимостью 45 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

В среду 28-летний мужчина из поселка Солнечный пожаловался полицейским, что неизвестный злоумышленник тайком забрался в его квартиру на улице Тархова и унес оттуда ценное имущество. Через два дня правоохранители задержали 17-летнего молодого человека, который имеет судимость за преступление подобного характера.

Парень признался в краже и предоставил полицейским похищенную драгоценность. Против него завели уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ. На время следствия была оформлена подписка о невыезде.