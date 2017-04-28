Во Владивостоке автомобиль повис на дереве

В ночь на 3 февраля во Владивостоке на улице Сибирцева произошла авария на дороге, вследствие которой автомобиль повис на дереве.

Очевидцы назвали ДТП «Курлы-курлы на дереве». По словам местных жителей, к аварии, вероятнее всего, привели сильные потоки воды из колонки по этой улице. Из-за морозов они образовали толстую и твердую кору льда и поэтому легковой автомобиль вылетел с трассы и слетел в овраг. Местные жители, которые утром проходили мимо по своим делам, утверждают, что следов присутствия водителя не было.

На данный момент это вся информация, которая имеется по этому происшествию. Занялись ли этим делом сотрудники ГИБДД, также остается загадкой.