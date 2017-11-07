В Москве задержали вооруженного мужчину в кафе. Злоумышленник пытался угрожать посетителям заведения пневматическим оружием.

2 февраля в вечернее время в одном из районов Москвы в северо-западной части мегаполиса поступило сообщение от владельцев увеселительного заведения. Они заявили, что внутри помещения кафе находится неизвестный мужчина и он угрожает оружием посетителям комплекса.

На место инцидента выехали оперативники, и им удалось вскоре задержать и обезвредить потенциально опасного гражданина. В результате его действий никто не пострадал, а оружие, которым владел злоумышленник, оказалось пневматического типа. В настоящее время проводится расследование по данному эпизоду. В отношении нарушителя спокойствия может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что двое мужчин на корпоративном мероприятии злоупотребили алкоголем и выпали одновременно из окна второго этажа на улицу. Пострадавшие отделались переломами и ушибами.