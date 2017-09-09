В Ухте парень из интернета похитил драгоценности у пригласившей его девушки

В Ухте парень украл из дома девушки, с которой познакомился в интернете, драгоценностей на сумму в 30 тысяч рублей. Так рассказали в пресс-службе УМВД по Республике Коми.

Пострадавшая 1994 года рождения рассказала правоохранителям, что познакомилась с подозреваемым на одном из тематических сайтов. После непродолжительного общения в Сети, молодые люди решили встретиться. С этой целью ухтинка позвала мужчину к себе домой. Возлюбленный несколько раз наносил её визиты, во время которых они вместе пили алкогольные напитки.

После первого совместного времяпровождения девушка обратила внимание молодого человека на пропажу цепочки, однако тот лишь предположил, что она сама её потеряла. Спустя две недели предполагаемый вор перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции провели расследование и отыскали подозреваемого. Они задержали ухтинца 1992 года рождения, имеющего несколько судимостей. Задержанный признался в преступлении и заявил, что все украшения сдавал в ломбард. Против него возбудили уголовное дело за кражу и оформили подписку о невыезде.