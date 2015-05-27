В Италии задержан преступник, стрелявший по прохожим

Сотрудникам правоохранительных органов Италии в ходе оперативных действий удалось задержать подозреваемого гражданина, который мог быть причастен к стрельбе на улицах южного города Мачерата, информируют СМИ.

Подозреваемым оказался 28-летний молодой человек, который решил отомстить мигрантам за жестокое убийство. Согласно одной из предполагаемых версий, стрельба велась из движущегося авто. Преступник бросил оружие в машине и был арестован на площади в центре города. Отмечается, что при проведении его задержания, он сделал фашистское приветствие.

Исполнителем преступления, по предварительной версии оказался 28-летний молодой человек. Действия преступника могли оказаться местью за убийство 18-летней молодой итальянки. За несколько дней до происшествия ее тело было найдено с признаками крайне жестокой смерти. Отметим, что городские власти сняли ранее действующий призыв к местным жителям не покидать свои дома.