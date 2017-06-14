В Пскове военные продавали еду в пивной бар города. Грузовик с продуктами из солдатской столовой задержали полицейские.

В Пскове двое военнослужащих решили подзаработать незаконным способом. Мужчины разработали собственный план, согласно которому им предстояло сначала выписать всю полученную в военную часть еду на солдат, даже на тех, кто находился в командировке, а затем снизить количество порций. Все неиспользованные продукты они реализовывали коммерсантам, которые являлись хозяевами пивного бара.

Так продолжалось некоторое время, пока о махинациях офицеров не стало известно третьим лицам. Грузовик с остатками продовольствия остановили в тот момент, когда он покидал территорию воинской части Пскова.

В настоящее время в отношении подозреваемых начато полномасштабное расследование. Также под проверку попало предприятие общественного питания, куда привозили пищу солдат.