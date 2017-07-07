В Перми пьяный пассажир выпал из автобуса и сломал себе нос

В Перми пассажир, будучи под воздействием спиртных напитков, выпал из салона автобуса. В результате данного инцидента пострадавший сломал себе нос.

Как проинформировали местные СМИ, 2 февраля в одном из районов города пассажир, будучи в алкогольном опьянении, выпал из салона общественного транспорта, получив при этом травму носа. Свидетели инцидента рассказывают, что молодой человек выпал на остановке «Площадь дружбы». После того как пассажир выпал, он уже не смог без посторонней помощи встать на ноги.

Отмечается, что пострадавший вел себя агрессивно по отношению к прибывшим на место медиками и сотрудникам полиции. С переломом носа он был доставлен в отделение больницы.