Житель Петрозаводска нагрел своих знакомых на 13 млн рублей

В течение двух лет с 2015-2017 петрозаводчанин пользовался доверием своих знакомых. На чем смог заработать 13 миллионов и уголовное дело.

Мужчина под видом посредника в операциях купли-продажи автомобиля брал со своих знакомых деньги, даже не думая выполнять обязательства перед ними. Деньги, которые передавались ему для оплаты, он похищал. Помимо этого автомобиль, переданный ему для продажи, он решил оставить себе. Общая сумма убытков составляет порядка 13 млн рублей. В правоохранительных органах на него завели уголовное дело по статьям мошенничество.

Суд в Петрозаводске судит не только физических лиц, но и предприятия. Так судом Карелии были утверждены штрафные санкции в отношении предприятия, занимавшегося ремонтом дорог в Петрозаводске. Администрация города крайне не довольна проведенными работами.