В Пензенской области у женщины через MMS похитили 2 900 рублей

В Пензенской области у жительницы Нижнего Ломова неизвестные похитили 2 900 рублей через MMS-послание. Об этом уведомили в региональном УМВД России.

29-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой на то, что пострадала от воров. Она рассказала правоохранителям, что получила на телефон MMS-сообщение. В тексте было написано, что оно от некоей Анжелы, и приложена ссылка.

Когда пострадавшая перешла по ссылке, то ей открылись фотоснимки неизвестных девушек. Некоторое время спустя она заметила пропажу денежных средств со своего счета. Правоохранители начали расследовать уголовное дело. Они пытаются выявить подозреваемых в хищении.