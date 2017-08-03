В Перми задержан голодный грабитель

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, в Перми был задержан голодный вор продуктов.

2 февраля днем неизвестный мужчина неприметной внешности зашел в продуктовый магазин, прям с прилавков брал различные продукты питания, прятал их в одежду, а потом сбежал.

Сотрудники магазина, не медля ни минуты, обратились к сотрудникам полиции с сообщением о происшествии. Правоохранительные органы задержали грабителя. Им был 46-летний безработный голодный мужчина. Также выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности и был судим. По данным происшествия возбуждено уголовное дело, похищенное было изъято.