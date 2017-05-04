Гендиректора телеканала "Спас" Корчевникова обвинил в избиении подчиненного

Генерального директора православного телеканала "Спас" Бориса Корчевникова обвиняют в избиении подчиненного Василия Добродеева. Об этом сообщают ведущие СМИ России.

Предполагается, что 2 февраля Борис Корчевников нанес травму Василию Добродееву, редактору архива. Мужчина поехал в 62 поликлинику Москвы, зафиксировал побои, однако не стал обращаться в правоохранительные органы.

По словам Василия Добродеева, вечером гендиректор вызвал его к себе в кабинет. С порога Борис Корчевников начал угрожать ему по причине, которую пострадавший предпочел скрыть, и сыпать оскорблениями. Редактор попытался покинуть помещение, чтобы не накалять конфликт, однако руководитель набросился на него и начал бить. При этом в кабинете находились несколько других сотрудников "Спаса".