Житель Соль-Илецка припрятал в лесу 3 кг наркотиков

Соль-Илецкий житель по разным местам леса припрятал наркотики. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении преступника.

Мужчина 28 лет, который нигде не работал, спрятал по всей территории леса около Соль-Илецка синтетические наркотики, вес которых составлял 3 кг. По предварительным данным, за хранение наркотиков ему грозит порядка 20 лет колонии.

Также СМИ пишут о том, что в Соль-Илецком округе был похищен поросенок. Сумму ущерба оценили в 10 тыс рублей. Наказание, которое понесут воры, будет составлять порядка 5 лет тюрьмы. Объяснить, зачем украли свинку, мужчины так и не смогли. Против них возбуждено уголовное дело.