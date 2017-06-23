3 февраля на На трассе М-4 "Дон" под Ростовом произошла массовая авария, в которой повредились восемь автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ ГИБДД.

Утром на 980 километре в Красносульском районе "КамАЗ" не рассчитал дистанцию из-за чего поочередно столкнулся с "ГАЗелью" и грузовиком "Вольво". К месту ДТП после полученного сигнала приехали бригады МЧС, "скорой помощи" и ГИБДД.

Спустя некоторое время большегруз "Шамхан" на высокой скорости врезался в спецавтомобили, расположенные у места происшествия, а затем протаранил другой грузовой транспорт, следовавший в попутном направлении. Несмотря на опасную ситуацию, никто из людей не пострадал - лишь машины. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства двух последовательных ДТП.