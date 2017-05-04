В Новосибирске спасатели не дали выпасть из окна 40-летней женщине. Инцидент случился 3 февраля в ночное время.

Спасательная бригада столицы Сибири сегодня выезжала в Дзержинский район города, чтобы помочь сохранить жизнь 40-летней жительнице мегаполиса. Сообщается, что женщина среднего возраста оказалась вблизи открытого окна по неизвестным причинам в темное время суток и что-то выкрикивала, а также вела себя неадекватно.

Чтобы предотвратить возможное наступление тяжких последствий было принято решение проникнуть в квартиру новосибирки без ее ведома. Для этого была применена тактика специальных силовых структур, схожая с задержанием опасных преступников. Спасатели смогли вскрыть оперативно дверь жилища и задержали женщину.

В настоящее время выясняются причины подобного поведения местной жительницы. Она передана специалистам «Скорой помощи» для всестороннего обследования.