В Китае раздался взрыв на химзаводе

В Китае утром 3 февраля раздался взрыв на химическом заводе, расположенном в провинции Шандунь. Так написало международное агентство Синьхуа.

Происшествие зафиксировали в 10:50 по местному времени в округе Линьшу на предприятии, которое размещено в зоне экономического развития. По информации регионального правительства, неизвестный объект взорвался в процессе проведения технических работ по обслуживанию оборудования.

В результате инцидента один человек умер и ещё шесть пострадали. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в лечебное заведение. Местонахождение ещё одного участника событий остаётся неизвестным. Причину взрыва и обстоятельств, которые к нему привели, продолжают расследовать специалисты.