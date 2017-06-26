В Костроме сиделка обворовала инвалида

Женщина, которой доверили уход за инвалидом в Костроме, не зря ухаживала за ним. Втершись в доверие она смогла обокрасть подопечного.

Больше чем полгода на благотворительных началах женщина ухаживала за инвалидом второй группы. Она содержала его дом в чистоте и занималась приобретением продовольствия, при этом денег ей за работу никто не платил. Но, ее истинная сущность все таки проявилась. Спустя некоторое время, женщина решила, что хватит благотворительности и следует брать денежное вознаграждение. С инвалидом она не обсудила данный вопрос. Ее очередной поход в магазин закончился воровством карточки инвалида, откуда она сняла порядка 20 тыс рублей, тем самым обеспечив себя продуктами и лекарственными препаратами. Узнав об инциденте, мужчина сразу обратился в правоохранительные органы. На женщину завели уголовное дело, которое передано в суд.