В Липецке грузовик Mitsubishi въехал в супермаркет. Инцидент произошел 3 февраля, когда машина сдавала задним ходом по направлению к зданию.

Сегодня поступило сообщение от руководства одного из крупных магазинов Липецка. Они заявили, что в их торговую точку въехал грузовик марки Mitsubishi. Инцидент произошел в тот момент, когда длинномер производил приближение к воротам пристройки супермаркета задним ходом, но не рассчитал верно траекторию и скорость движения и зацепил здание.

В результате происшествия на парковке супермаркета «Европа» никто не пострадал. На месте небольшой аварии работают специалисты ГИБДД. Они обязаны документально зафиксировать происшествие, чтобы вынести дальнейшее решение. Также расследованием эпизода занимаются следователи полиции. Они опрашивают очевидцев и ищут возможных виновников ДТП.

Ранее сообщалось, что на улице Плеханова в Липецке скончался мужчина пожилого возраста.