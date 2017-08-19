В Кургане уничтожили незаконную партию продуктов из Польши. Всего было ликвидировано на полигоне ТБО региона 4,5 тонны яблок и капусты.

1 февраля недалеко от Кургана прошло мероприятие по ликвидации запрещенной на территории России продукции. По словам руководства зауральского региона, было предварительно изъято, а затем на специальном полигоне уничтожено почти пять тонн продукции из Европы.

Отмечается, что на федеральной трассе в Курганской области сотрудники ГИБДД остановили грузовик. Машина перевозила продукты питания. Согласно поданным инспекторам документации, было установлено, что воитель перевозил яблоки и капусту производства Польши.

В настоящее время вся продукция из этой страны входит в санкционный список России и подлежит уничтожению за нарушение законодательства.

Всего сотрудники Россельхознадзора региона смогли уничтожить и утилизировать четыре с половиной тонны грузов. Мероприятие осуществлялось механическим способом при помощи автотехники.