После наезда внедорожника мальчик выжил, благодаря сугробам Камчатки

Мальчику удалось выжить после наезда внедорожника на Камчатке благодаря местным сугробам.

Камчатский водитель не заметил в зеркало заднего вида, что под колесами его транспорта был 12-летний подросток. Как рассказал позже сам водитель, такое произошло из-за плохих погодных условий. Ребенок совершал прогулку на снегокате. По неизвестным причинам, парень оказался под колесами внедорожника, который сдавал назад. Криков водитель не слышал, вместо этого переехал его несколько раз, при этом он хотел сделать маневр на дороге.

При посещении медицинского учреждения ребенка осмотрели врачи, но никаких травм не нашли. Ребенок смог остаться целым и невредимым благодаря сугробам снега, которые приняли на себя силу давления.