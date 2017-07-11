В подмосковном Серпухове заметили задымление ТЦ "Плаза"
Сегодня, 13:58 \\ Происшествия

3 февраля очевидцы заметили задымление в торговом центре "Плаза", который расположен в подмосковном Серпухове. Об этом они рассказали столичным СМИ.

 Согласно предварительной информации, свидетели обнаружили дым на первом этаже здания. Компетентные специалисты выясняют причины и обстоятельства чрезвычайно ситуации. Пока посетителей эвакуировали из всех помещений, во избежание опасности для их здоровья.

Ранее "Версия" публиковала материал о том, что в Подмосковье пожар уничтожил соломенный дом. Инцидент произошел рядом с железнодорожной станцией в Балашихе.

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Александр Лубяной
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