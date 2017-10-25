В Москве метро увеличило интервал движения поездов на «серой» ветке. Об этом рассказало руководство столичной подземки.

3 февраля на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена Москвы интервалы движения поездов увеличили. Подобные меры связаны с некоторыми техническими проблемами.

Отмечается, что пассажирам приходится долгое время ожидать своего электропоезда по направлению в центр мегаполиса. Также пассажиры отметили, что на станциях метро поезда останавливаются примерно на три минуты. Истинная причина такого сбоя в работе внеуличного городского транспорта пока не установлена.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Полянка» погибла девушка-студентка, упав на пути незадолго до приближения поезда к платформе. Известно, что инцидент также произошел на «серой» ветке метрополитена.