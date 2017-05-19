2 февраля в Новокузнецке нетрезвый отец устроил дебош в детском саду из-за сына. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Кемеровской области.

47-летний мужчина решил забрать своего ребенка из детского сада, находясь в нетрезвом состоянии. Воспители отказались отдавать мальчика под наблюдение выпившего отца, осознавая потенциальную опасность для его здоровья и жизни.

Выслушав отказ, родитель начал отвечать грубыми выражениями. Когда же он убедился в непреклонности сотрудников заведения, начал угрожать физическим насилием. Вахтер детсада воспринял угрозы серьёзно и тут же нажал на кнопку тревоги.

На сигнал прибили служащие Росгвардии. Они задержали возмущенного мужчину и увезли в полицейский участок. Отец сообщил, что немного выпил после работы с другом, а затем отправился забирать сына. После отказа он решил добиться своего при помощи громких слов, чтобы не огорчать супругу. Полицейские проверят обстоятельства инцидента.