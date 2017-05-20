Ночью в Петропавловске полностью сгорел внедорожник Toyota

3 февраля ночью в Петропавловске-Камчатском полностью сгорел внедорожник Toyota Hilux. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

В 5:27 сотрудники пожарной службы получили уведомление о горящем автомобиле на улице Строительной. Отряд из возьми специалистов выехал к месту инцидента на двух спецмашинах.

К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил пикап. Через девятнадцать минут после получения сигнала они полностью устранили пожар. Несмотря на оперативную ликвидацию, пламя успело уничтожить 90% внедорожника. Эксперты устанавливают причину возгорания. Во время чрезвычайного происшествия люди не пострадали.