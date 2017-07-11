В Иркутске горел строящийся 18-этажный дом. Возгорание возникло на первом этаже неэксплуатируемого здания.

3 февраля иркутские работники пожарной службы выезжали по тревожному звонку от очевидцев возгорания на улице Баумана. Сообщалось, что горело здание, строительство которого еще не завершено. В 18-этажном строении пламя начало развиваться на первом уровне здания. Известно, что грели строительные материалы.

За короткий промежуток времени с распространением огня удалось полностью справиться. Жертв и пострадавших среди людей не зафиксировано. В настоящее время специалисты пытаются установить, из-за чего случилось возгорание строительного мусора, а также идет поиск свидетелей и виновных.

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