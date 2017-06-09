В Барнауле нашли тело утонувшего 12-летнего мальчика. Поиски продолжались с 1 февраля, когда ребенок провалился в промоину возле дамбы.

3 февраля закончились поиски пропавшего два дня назад подростка. Его бездыханное тело смогли обнаружить сегодня днем в нескольких метрах ниже по течению в реке Барнаулка в Алтайском крае.

Сообщается, что трагедия произошла 1 февраля, когда группа детей решила поиграть рядом с берегом и заступила на неокрепший лед. Через некоторое время 12-летний школьник не удержался на поверхности, и рухнул в ледяную воду в образовавшуюся промоину недалеко от дамбы. Самостоятельно он выбраться из воды не смог, помочь также мальчику никто оперативно не смог.

Операция по поиску его тела шла на протяжении двух дней. Всего было осуществлено несколько десятков погружений. Сегодня утром поисковая операция дала успехи. В настоящее время тело школьника извлечено из воды и доставлено в морг.

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