В США дрон едва не сбил пассажирский лайнер

БПЛА едва не стал причиной крушения пассажирского авиалайнера над территорией Соединенных Штатов Америки. Видеозапись, опубликованная на просторах глобальной сети, является доказательством нарушения правил полета вблизи аэропорта Невады, во время которого дрон едва не сбил самолет.

Беспилотник чуть ли не стал причиной падения пассажирского лайнера, на борту которого находились десятки людей. Инцидент произошел на территории американского штата Невада. Исходя из просмотра видео, которое было опубликовано в социальной сети, видно, что дрон располагался на опасном расстоянии от самолета, который шел на посадку. Лайнеру чудом удалось пролететь под БПЛА не зацепив его. Специалисты заявили, что при возможной аварии, летального исхода избежать вряд ли удалось.

Граждан владеющих дронами попросили не нарушать правила полетов в непосредственной близости от аэропортов. На данный момент, начата проверка в связи с произошедшим инцидентом.